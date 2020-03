XV de Jaú provoca Flamengo após ser citado no BBB

Uma declaração de Prior durante o Big Brother Brasil gerou uma reação bem-humorada do XV de Jaú em provocação ao Flamengo. Durante o reality show da TV Globo, ao comparar com a disputa dentro do programa, o participante citou o clube do interior paulista como pequeno.

“Igual um XV de Jaú x Flamengo. Se ganhar é lucro, se perder é normal”, declarou. O time de Jaú, então, usou as redes sociais para entrar na história e avisar que venceu o Flamengo na década de 1980, em partida realizada no Maracanã.



“Alô BBB acho que a história tá meio errada aí hein? Realmente. Time pequeno sempre perde pro XV de Jaú”, escreveu o clube em seu Instagram, acompanhada da foto em que o Galo da Comarca aparece na frente do placar eletrônico do Maracanã apontando vantagem jauense – o jogo terminou 2 a 1 para os visitantes.

A provocação não foi bem recebida por torcedores rubro-negros, que rebateram a postagem do clube paulista nas redes sociais. Atualmente, o XV se prepara para a disputa da Segunda Divisão do Paulista.