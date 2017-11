Vinícius Junior começa a ‘pedir’ passagem no Flamengo

O meia Vinícius Junior entrou em campo no segundo tempo do clássico contra o Fluminense e mudou a intensidade com que o Flamengo estava encarando o duelo. O time rubro-negro conseguiu reagir, chegou ao empate por 3 a 3 depois de estar perdendo por 3 a 1, e se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana. O desempenho do garoto pode começar a colocar uma dúvida na cabeça do técnico Reinaldo Rueda sobre a escalação do time.

Humilde, Vinícius Junior prefere não cobrar posição em um time que ele sabe que conta com um meio-de-campo e um ataque com jogadores de nome, como Diego, Éverton Ribeiro e Paolo Guerrero.

“Sei que o Flamengo conta com um elenco muito qualificado, com jogadores de grande qualidade e com muito nome. O importante no meu ver é estar sempre preparado para poder ajudar o time quando for chamado”, disse o jovem.

A promessa das categorias de base do Flamengo, que não foi liberado pelo clube para participar do Mundial Sub-17, já está negociado com o Real Madrid, camisa que vai defender a partir de 2019. Nesta quinta-feira alguns jornais espanhóis, inclusive, repercutiram a atuação do apoiador.

O tradicional jornal “Marca” disse que “Vinicius se consagrou sem usar a individualidade”. Ele foi chamado de “completo” pela publicação. O não menos importante “As” lembrou que “Vinícius deixou o banco de reservas para classificar o Flamengo para as semifinais da Copa Sul-Americana”.

Dentro de campo o elenco, que participou de uma atividade regenerativa nesta quinta-feira, se reapresenta nesta sexta-feira pela manhã, no Ninho do Urubu, e começa a preparação para o clássico contra o Grêmio no próximo domingo, às 17h(de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele continua sem contar com Paolo Guerrero, que segue afastado por conta de dores na parte posterior da coxa esquerda. Felipe Vizeu, que marcou um dos gols diante do Fluminense, deverá permanecer no posto. Lucas Paquetá, que vinha sendo titular, não iniciou o duelo por conta de dores nas costas. O treinador não confirmou se pode preservar alguns titulares por conta do desgaste. A viagem para o Rio Grande do Sul será na sexta-feira.