Vinícius Jr brilha e garante virada do Flamengo sobre o Emelec

Com show de Vinícius Jr, que entrou na metade do segundo tempo e marcou dois gols, o Flamengo derrotou o Emelec, de virada, por 2 a 1, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador. O resultado fez o Rubro-Negro da Gávea assumir a liderança do Grupo 4 da Copa Libertadores, com quatro pontos ganhos, enquanto a equipe equatoriana segue com apenas um tento, na última posição da chave.

A vitória flamenguista foi merecida pelo fato de o time dirigido por Paulo Cesar Carpegiani ter se mostrado superior ao adversário na maior parte do tempo e não se abalado quando sofreu o primeiro gol. A entrada de Vinícius Jr, que mostrou talento e objetividade na marcação de ambos os gols, foi decisiva para que o time brasileiro alcançasse a primeira vitória na atual edição do torneio continental.

Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Santa Fé, no Maracanã. O Emelec, por sua vez, encara o River Plate, em Buenos Aires.

O jogo – A partida começou equilibrada, com ligeira vantagem para a equipe da casa. Logo no primeiro minuto, Arroyo achou Luna bem colocado, mas o chute do atacante não levou perigo para Diego Alves. O Flamengo chegou pela primeira vez ao ataque aos quatro minutos em lançamento de Diego para Rodinei que investiu pela direita e tentou o cruzamento, mas mandou para fora.

Aos seis minutos, a primeira polêmica. Éverton Ribeiro cruzou para a área e a bola bateu no braço de Guagua. Os jogadores rubro-negros pediram a marcação de pênalti, mas o árbitro nada marcou. Depois dos dez minutos, o jogo ficou muito truncado com excesso de faltas e pouca objetividade. O Emelec mostrava mais agressividade, mas não conseguia penetrar na área brasileira e se limitava a cruzar bolas, facilitando a tarefa do goleiro Diego Alves.

Aos 22 minutos, o Flamengo voltou a aparecer no ataque. Jonas roubou a bola na intermediária, lançou Everton que tocou para a conclusão de Lucas Paquetá, mas Dreer defendeu sem dificuldades.

O time carioca voltou a ameaçar aos 28 minutos. Everton fez boa jogada pela esquerda e fez ótimo passe para Henrique Dourado que se atrapalhou quando estava livre na área e acabou desarmado. O Emelec respondeu com um chute perigoso de Burbano que foi desviado por Jonas. Enquanto o volante atuava muito bem, o lateral Renê mostrava nervosismo e cometia muitos erros. Aos 34, Burbano foi desarmado por Jonas na área e caiu. A torcida pediu pênalti, mas o árbitro considerou que o lance foi legal.

O Flamengo chegou novamente com perigo aos 39, mas Henrique Dourado foi novamente bloqueado depois de receber bom passe de Diego. O time rubro-negro aumento a pressão e quase chegou ao gol aos 41. Após cobrança de escanteio, Rhodolfo cabeceou forte e Dreer fez grande defesa, evitando o primeiro gol. No minuto seguinte, Rodinei cruzou na cabeça de Henrique Dourado, mas o Ceifador desviou para fora.

O Flamengo voltou para o segundo tempo sem modificações. Logo aos dois minutos. Henrique Dourado recebeu na área, girou e bateu, mas Mejia bloqueou o chute e aliviou o perigo na área equatoriana. Logo depois, o mesmo Mejia quase complicou sua equipe. A bola cruzada desviou na sua cabeça e quase enganou o goleiro Dreer.

O Emelec só apareceu na área brasileira aos seis minutos em cabeçada de Luna que não levou perigo para Diego Alves. O atacante Montero que entrou no final do primeiro tempo, dava muito trabalho aos zagueiros rubro-negros.

Aos 19 minutos, o Emelec marcou o primeiro gol. Angulo foi lançado por Quiñonez, invadiu a área e chutou. A bola desviou em Rhodolfo e enganou Diego Alves.

Depois de sofrer o gol, o técnico Paulo Cesar Carpegiani tentou tornar o time do Flamengo mais ofensivo e trocou Éverton Ribeiro por Vinicius Junior. Aos 24 minutos, Diego teve chance de bater uma falta na entrada da área, mas mandou por cima do travessão. Aos 30 minutos, Diego fez bom passe para Vinicius Junior que desperdiçou a oportunidade, chutando muito mal. Dois minutos depois, Vinicius Junior se recuperou e marcou o gol do empate em bela jogada individual. O atacante driblou dois zagueiros equatorianos antes de finalizar sem chances para o goleiro do Emelec. Aos 34, Henrique Dourado perdeu uma grande chance para desempatar. Inteiramente livre na área, o Ceifador cabeceou errado.

Depois de sofrer o gol, o Emelec se perdeu completamente e o Flamengo aumentou a pressão em busca do gol da vitória. Aos 37 minutos, Henrique Dourado desperdiçou mais uma chance incrível, depois de receber na cara do gol.

O Emelec só voltou a ameaçar aos 38 com um chute de Preciado que Diego Alves defendeu. Aos 40 minutos, o Flamengo desempatou, novamente com Vinicius Junior. O jovem atacante trocou passes com Diego, invadiu a área e tocou na saída de Dreer, definindo o resultado da partida.

FICHA TÉCNICA

EMELEC-EQU 1 X2 FLAMENGO-BRA

Local: Estádio George Capwell, em Guayaquil (Equador)

Data: 14 de março de 2018 (Quarta-feira)

Horário: 21h45(de Brasília)

Árbitro: Máreio Díaz de Vivar (Paraguai)

Assistentes: Milciades Saldivar (Paraguai) e Rodney Aquino (Paraguai)

Cartões amarelos: Quiñonez, Montero, Arroyo, Mejia, Dreer(Eme); Lucas Paquetá, Renê, Everton(Fla)

Gols:

EMELEC: Angulo aos 19 minutos do segundo tempo

FLAMENGO: Vinicius Junior, aos 32 e 40 minutos do segundo tempo

EMELEC: Esteban Dreer, Paredes, Mejía, Guagua e Baguin; Arroyo Espinoza, Quiñonez(Soliz), Luna(Modaini), Burbano(Montero) e Preciado García; Angulo

Técnico: Alfredo Arias

FLAMENGO: Diego Alves, Rodinei, Juan, Rhodolfo e René; Jonas, Diego, Lucas Paquetá, Éverton Ribeiro(Vinicius Junior) e Everton; Henrique Dourado

Técnico: Paulo César Carpegiani