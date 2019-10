Torcidas de Goiás e Flamengo terão mesma carga de ingresso no Serra Dourada

A diretoria do Goiás divulgou nesta quinta-feira os detalhes da venda de ingressos para o duelo contra o Flamengo, na próxima quinta-feira, no Serra Dourada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos altos preços, a surpresa ficou com a divisão da carga de entradas: metade para cada clube.

Com preço de R$ 150 (meia-entrada R$ 75) para arquibancada e R$ 200 (meia-entrada R$ 100) para cadeiras, serão disponibilizados 42.049 ingressos, carga máxima do estádio. De olho na fase do líder do Brasileirão e finalista da Libertadores, o Serra será divido ao meio, com esperanças de alto retorno financeiro ao Verdão, pela possível alta adesão de rubro-negros.

Segundo o clube, a divisão foi um pedido da Polícia Militar, por questões de segurança.

Solicitação de meação de torcedores da PM-GO para Goiás x Flamengo. pic.twitter.com/VcQkyOrhLF — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) 24 de outubro de 2019

10 mil tíquetes serão destinados aos sócios-torcedores do Goiás, que precisaram fazer um “check-in” para garantir o bilhete, sem que ele seja disponibilizado nos guichês para o público geral.

As vendas se inciarão já nesta sexta-feira, às 8h. Os pontos de venda são: a bilheteria da Serrinha (visitantes apenas neste local), Lojas Sherife e lotérica do Bougainville.