Thiago Maia torce por acerto rápido com o Flamengo

O volante Thiago Maia, que se destacou no Santos, e que defende o Lille, da França, já foi apontado como um dos próximos reforços do Flamengo. De férias na sua cidade, Boa Vista, capital de Roraima, o jogador concedeu entrevista a uma emissora de rádio da região e garantiu que está ansioso por um desfecho feliz da história. Ele confessou ser torcedor do Flamengo desde criança e disse ter tomado conhecimento da proposta e que torce para que tudo termine bem e que ele possa se transferir para a equipe da Gávea.

“Ficarei muito feliz se isso realmente acontecer. Tomara que acabe logo essa novela que já está se estendendo por muito tempo. Meus pais são flamenguistas, eu sou flamenguista e acho que 50% de Roraima é flamenguista”, disse.

Thiago Maia tem 22 anos e não vem sendo muito aproveitado pela comissão técnica do Lille. Em apenas 12 partidas, ele iniciou como titulares e entrou em ouras 14 durante os jogos. Como seu empresário é o mesmo do técnico Jorge Jesus, Thiago acha que a situação pode ser resolvida antes do reinicio do Campeonato Brasileiro.

O jogador tem passagens pelas seleções brasileiras Sub-17, Sub-20 e Sub-23 e fez parte do grupo que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas der 2016..