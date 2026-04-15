STJD reduz pena de Carrascal por cotovelada em Breno Bidon na Supercopa do Brasil

Nesta quarta-feira, o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) puniu, em segunda instância, Jorge Carrascal, do Flamengo, pela cotovelada em Breno Bidon, do Corinthians, na final da Supercopa do Brasil, disputada no começo de fevereiro. A condenação do atacante foi de dois jogos de suspensão.

Entenda a mudança na pena

Em princípio, o Supremo havia enquadrado o lance como agressão física (artigo 254-A), gerando uma punição de quatro jogos ao colombiano. Após nova análise, o caso passou a ser tratado como jogada violenta (artigo 254), causando a diminuição do gancho.

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O lance que gerou a punição

Na ocasião, no momento em que o juiz apitou para o final do primeiro tempo, Carrascal acertou o rosto de Bidon com uma cotovelada. Na volta para o intervalo, o árbitro Rafael Rodrigo Klein foi chamado ao VAR para checar um possível lance de expulsão do colombiano. O árbitro, após rever o vídeo, interpretou o lance como cartão vermelho, deixando o Flamengo com um a menos.

Como a expulsão aconteceu na Supercopa e o Flamengo conseguiu efeito suspensivo, Carrascal ainda não cumpriu sua suspensão automática. Além disso, o atleta foi expulso contra o Fluminense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Desta forma, o atacante do clube carioca não jogará as próximas três partidas das competições nacionais:

Bahia (Brasileirão);

(Brasileirão); Vitória (Copa do Brasil);

(Copa do Brasil); Atlético-MG (Brasileirão).

Carrascal está liberado para a Libertadores

No entanto, o jogador de 27 anos está disponível para a partida contra o Independiente Medellín, nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores, a partir das 21h30 (de Brasília).