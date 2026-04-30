STJD mantém decisão, e Carrascal desfalca o Flamengo contra o Vasco

O STJD recusou o pedido protocolado pelo Flamengo e manteve a decisão de suspender Carrascal. Com isso, o colombiano não vai enfrentar o Vasco no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Carrascal havia sido suspenso por quatro jogos após a expulsão no clássico contra o Fluminense, no dia 12 de abril. Com isso, o Flamengo não terá nenhum meia disponível para o jogo contra o Vasco.

Lucas Paquetá segue em recuperação de um edema na coxa esquerda, enquanto Arrascaeta foi submetido nesta quinta-feira a uma cirurgia para corrigir uma fratura na clavícula.

Agora, as opções do treinador Léo Jardim são Saúl, De la Cruz, Luiz Araújo e Plata. Os dois primeiros têm atuado como volantes, embora sejam meias de origem. Luiz Araújo já foi utilizado mais centralizado sob o comando de Filipe Luís, enquanto Plata já atuou na posição pela seleção equatoriana.

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