Samuel Lino lidera ataque do Flamengo e se consolida com Leonardo Jardim; veja números

Samuel Lino tem se consolidado como um dos principais nomes do Flamengo desde a chegada do técnico Leonardo Jardim. Em pouco tempo sob o novo comando, o atacante assumiu protagonismo no setor ofensivo e passou a liderar estatísticas importantes do Rubro-Negro carioca no período.

Desde a estreia de Jardim, o jogador disputou oito partidas pelo Flamengo e balançou as redes duas vezes. Ele ainda distribuiu três assistências, número que o coloca como o principal garçom do time neste início de trabalho do treinador português. Ao todo, Lino soma cinco participações diretas em gols sob o comando de Jardim.

🔎 Samuel Lino é o líder em assistências e vice-líder em participações em gols do @Flamengo desde a chegada de Leonardo Jardim! 👏👏 ⚔️ 8 jogos

⚽️ 2 gols

🅰️ 3 assistências (!)

🅿️ 5 participações em gols (!)

⏰ 99 mins p/ participar de gol (!)

🧠 2 grandes chances criadas

🔑 10… pic.twitter.com/g9x9CzWbgm — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 13, 2026

De acordo com dados do Sofascore, o atacante participa de um gol a cada 99 minutos em campo. Além das assistências, o atacante também se destaca pela construção das jogadas, tendo criado duas chances claras de gol e contribuído com dez passes decisivos desde a chegada de Jardim.

Outro aspecto relevante do desempenho do camisa 16 é a capacidade de incomodar defesas adversárias. Em oito jogos, ele sofreu 14 faltas. Por fim, Lino ainda apresenta o número de 34 duelos ganhos, o que evidencia sua competitividade, tanto no ataque quanto nas ações sem bola.

Situação do Flamengo na tabela

O Flamengo de Samuel Lino venceu o Fluminense por 2 a 1 no último domingo e somou a terceira vitória consecutiva na temporada. O Rubro-Negro carioca assumiu a vice-liderança do Brasileirão, chegando aos 20 pontos e ficando seis atrás do líder do Palmeiras.

Com Lino à disposição, o Flamengo vira a chave e volta a focar na Libertadores. O time flamenguista encara o Independiente Medellín, da Colômbia, pela segunda rodada do Grupo A do torneio.

Próximo jogo do Flamengo