Rueda lamenta resultado do primeiro jogo e absolve Diego

O técnico Reinaldo Rueda disse que o Flamengo disputou uma boa partida, mas não conseguiu fazer o suficiente para sair com a vitória no tempo normal. Para o treinador rubro-negro, o erro da sua equipe foi não ter saído com a vitória no jogo do Maracanã, o que lhe permitiria jogar com mais tranquilidade no Mineirão.

“Não creio que o time jogou abaixo do esperado. Foi uma partida muito disputada diante de um rival muito forte que naturalmente tinha uma obrigação como a gente, mas a motivação de jogar em casa”, afirmou o treinador rubro-negro.

Na rápida entrevista coletiva, o técnico colombiano disse que é importante assimilar de forma positiva o resultado. Mesmo sabendo que o Flamengo tem a obrigação de ganhar sempre: “O Flamengo teve boa proposta, mas o Cruzeiro reagiu e controlou bem a situação de jogo. Depois o jogo se fechou. Mas a situação dos pênaltis é extra. Por mais que se trabalhe, o resultado pode ser imponderável”.

Rueda só lamentou que a equipe rubro-negra não tivesse finalizado tanto quando deveria, e fez questão de absolver o meia Diego de qualquer responsabilidade pelo resultado por ter desperdiçado a sua cobrança de pênalti, o que acabou decidindo o resultado. “Vivemos sempre isso no futebol. Do jogador mais experiente ou o destaque que erra ou o goleiro pega. Mas Diego tem caráter, profissional 500%, muito intenso e sério. E com certeza vai assimilar bem. Tem uma grande trajetória e apoiado por todo o grupo técnico e jogadores. Temos que levantar a cabeça e nos sentirmos orgulhosos”, encerrou Rueda.