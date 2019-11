Ronaldo manda conselhos para Gabigol antes da final da Libertadores

Às vésperas de disputar sua primeira decisão da Copa Libertadores, contra o River Plate, o atacante Gabriel Barbosa recebeu conselhos de uma figura especial. Em entrevista à Fox Sports, o ex-centroavante Ronaldo Fenômeno pediu ao camisa 9 do Flamengo para ter cuidado com o temperamento durante a partida, já que provavelmente enfrentará provocações dos argentinos.

“Minha preocupação é o lado emocional do Gabigol. Ele vem levando muitos cartões amarelos e vermelhos. Jogando contra os argentinos vai receber catimba do início ao fim. Precisa estar muito equilibrado psicologicamente para não cair na armadilha”, declarou o ex-jogador, acrescentando que os Millonarios tentarão desestabilizar o atacante rubro-negro.

“Tem que entrar pensando que vão provocar, fazer catimba e tentar expulsar o Gabigol. Não pode ignorar esse fato. O Gabigol tem que saber que vai ser provocado. Tem que estar preparado para ter a melhor reação possível quando acontecer”, completou.

Ronaldo ainda afirmou que o time inteiro do Flamengo deve estar atento à experiência dos argentinos no estilo de jogo provocativo. “Vai ganhar quem entrar com mais disposição, vontade, motivação e que conseguir se sobressair tecnicamente. Mas não podemos esquecer o lado da catimba argentina. Eles tem uma experiência muito grande nesse tipo de jogo. E os jogadores do Flamengo não podem cair na provocação”, disse o ex-camisa 9 da Seleção Brasileira.

Com Gabigol e companhia, o Flamengo encara o River Plate na disputa pelo título da Libertadores neste sábado, às 17 horas (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. Campeão em 1981, o Rubro-Negro busca sua segunda conquista na competição continental.