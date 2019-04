Rodrigo Caio deixa Maracanã de ambulância, mas fratura é descartada

A vitória do Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro terminou com um grande susto. No último lance da partida disputada no Maracanã, os zagueiros Rodrigo Caio e Dedé foram personagens de um violento choque de cabeça. Pior para o defensor do time carioca.

Rodrigo Caio caiu no gramado inconsciente. Imediatamente, Dedé e os outros jogadores que estavam próximos ao lance pediram a chegada dos médicos. Ao lado de Fred, o zagueiro do Cruzeiro tirou a camisa para abanar o companheiro de profissão.

Após o atendimento no gramado, Rodrigo Caio deixou o Maracanã de ambulância para exames mais detalhados na região do maxilar. Ele estava consciente e foi acompanhado pelos médicos do Flamengo para o Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Em nota oficial, o Rubro-Negro informou que o atleta não sofreu qualquer fratura e ficará em observação.

Na saída do campo, em entrevista ao Sportv, o cruzeirense Fred se mostrou abalado com o acidente ocorrido no fim da partida. “O Rodrigo desmaiou, a gente entrou em desespero. A cabeça do Dedé está rasgada, bateu na boca do Rodrigo, que está muito machucada”, disse.

Curiosamente, Fred, momentos antes da lesão, discutiu com Rodrigo Caio em campo, mas desejou rápida recuperação ao adversário deste sábado. “O que acontece é dentro de campo, a gente não quer ver nunca um companheiro nesta situação”, emendou.