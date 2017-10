Reinaldo Rueda vê justiça na vitória do São Paulo sobre o Flamengo

O técnico Reinaldo Rueda não contestou a vitória do São Paulo na partida deste domingo, no Pacaembu. Para o treinador do Flamengo, o adversário foi um time “muito aplicado, muito agressivo e que mostrou oportunismo nos momentos fundamentais do jogo”. Na entrevista coletiva após o revés rubro-negro, o treinador colombiano disse que a competitividade dos times é constantemente alterada no Campeonato Brasileiro. Para Rueda, se o São Paulo tivesse vencido o Fluminense na última rodada, teria um espírito diferente nesse domingo, porque a necessidade de vitória seria menor. E explicou a escalação do Flamengo. “A ideia ao escalar Geuvânio e o Éverton Ribeiro era ficar com a bola e ter o controle do jogo com jogadores habilidosos”.

Para Rueda, no segundo tempo o Flamengo atacou, dominou, mas não conseguiu criar chances efetivas para marcar os gols necessários. O técnico revelou que recomendou aos seus jogadores não ficar levantando bolas na área diante de uma zaga eficiente neste tipo de jogada.

Na semana passada, Rueda projetou que o Flamengo precisava de dez vitórias seguidas para seguir sonhando alto no Campeonato Brasileiro. A declaração gerou polêmica, que foi explicada nesse domingo.

“Minha declaração pareceu muito atrevida, muito utópica, algo irreal para o futebol brasileiro, mas o Corinthians está na liderança porque ganhou quatro jogos seguidos. É algo que tem que acontecer”.

Nesta segunda-feira, os jogadores se apresentam para iniciar a preparação para o clássico diante do Fluminense, pela Sul-Americana. Além de Guerrero, que ficou no Rio fazendo tratamento de lesão muscular, Reinaldo Rueda vai ter que se preocupar com Berrío. O atacante colombiano sofreu uma lesão no joelho esquerdo e deixou o gramado do Pacaembu no início do segundo tempo com muitas dores e chorando.

