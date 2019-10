Rafinha minimiza polêmica e elogia Renato Gaúcho

O elenco do Flamengo voltou a treinar visando o duelo contra o CSA, neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral direito Rafinha falou com a imprensa e logo fez questão de minimizar a polêmica com o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. Após a classificação para a final da Libertadores, o jogador foi filmado fazendo uma rima cutucando o adversário.

“Foi uma brincadeira. Tenho um carinho enorme pelo Renato Gaúcho, e ele sabe disso”, disse.

Rafinha também revelou que ficou preocupado em retornar aos campos após a cirurgia no rosto.

“Foi complicado. Não gosto de criar fantasia ou dar discurso de que não teve problema. A cirurgia foi complicada. Não vou mentir, nos primeiros dias tive um temor, sim. Sei que não é simples, mas graças a Deus a recuperação foi forte e com o apoio da minha família pude chegar pronto para o jogo e ajudar”, declarou.

Por fim, o lateral rechaçou que o Rubro-negro esteja focado na Libertadores e afirmou que o pensamento está somente no Campeonato Brasileiro.

“Temos muito jogadores que disputaram várias decisões e agora é hora de virar a chave. Não é hora de pensar em Libertadores. Estamos fazendo uma campanha maravilhosa e temos que focar no Brasileiro. Não sou mais menino, disputar final é sempre especial. Mas não temos que pensar nisso agora”, finalizou.

O Flamengo encara o CSA, neste domingo, com apenas um desfalque. O zagueiro Pablo Marí, suspenso, dá lugar a Rhodolfo ou Thuler. Com 64 pontos, os rubro-negros estão dez a frente do Palmeiras, vice-líder.