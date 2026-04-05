Pedro comemora gol e exalta atuação da equipe: "Voltamos a ser Flamengo"

O Flamengo garantiu mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro ao vencer o Santos de virada por 3 a 1 neste domingo, no Maracanã. Autor do primeiro gol dos cariocas, Pedro admitiu a atuação abaixo na última partida e elogiou a atuação da equipe contra o Peixe.

"Todo gol para mim é especial. Ainda mais pela forma que estava o jogo, com a gente perdendo. Estivemos abaixo no jogo passado, hoje voltamos a ser o Flamengo, com um jogo muito bom e agora é continuar trabalhando para seguir evoluindo, disse à Ge TV.

Com o gol, Pedro ainda se igualou a Gabigol como os maiores artilheiros do Flamengo no século, ambos com 161 tentos. O atacante celebrou a marca e ressaltou que não estava "ansioso".

"Graças a Deus, pude chegar na artilharia do século 21, as coisas sempre aconteceram naturalmente e nunca fiquei ansioso por causa disso. Sempre procurei dar o meu melhor e fazer gols a cada jogo", completou.

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