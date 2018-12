Por Gabigol, Flamengo está disposto a pagar cerca de R$ 100 milhões

A diretoria do Flamengo não pretende poupar esforços para contratar o atacante Gabigol. Informações divulgadas nesta terça-feira pelo jornal italiano Gazzeta dello Sport, dão conta de que o Rubro-Negro da Gávea pode pagar até 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 98 milhões) à Internazionale pelos direitos do atacante revelado pelo Santos, o que seria a transação mais cara da história do clube. Anteriormente, Vitinho, que custou dez milhões de euros, era a negociação com valores mais elevados.

Gabriel Barbosa foi contratado pela Inter em agosto de 2016 e agora quer recuperar, pelo menos, parte do prejuízo. Durante os primeiros entendimentos, a diretoria do clube italiano tentou incluir o atacante Lincoln na negociação, mas o Flamengo não topou ceder o jovem atacante na negociação.

Em relação ao interesse pelo atacante Bruno Henrique, do Santos, os dirigentes do time da Gávea sabem que precisam esperar o parecer do técnico Jorge Sampaoli, contratado recentemente pelo clube da Vila Belmiro. O Flamengo está disposto a pagar R$ 18 milhões e ainda ceder o volante Rômulo e o atacante Matheus Sávio para facilitar a transação.