Com retorno de Paquetá, Flamengo divulga relacionados para o jogo contra o Athletico-PR

O Flamengo divulgou, neste sábado, a lista de relacionados para a partida contra o Athletico-PR, marcada para 19h30 (de Brasília) deste domingo, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro é o atual vice-líder da competição, com 30 pontos, quatro atrás do Palmeiras e com um jogo a menos em relação ao alviverde.

Confira os #relacionados do MENGÃO para a partida contra o Athletico pelo Brasileirão! pic.twitter.com/M6wjwBPhx1 — Flamengo (@Flamengo) May 16, 2026

Novidade e desfalques

A novidade fica por conta de Lucas Paquetá, que se recuperou de lesão na coxa esquerda e estará ao menos no banco de reservas neste final de semana.

Por outro lado, o Flamengo conta com sete desfalques para a partida. Arrascaeta, Pulgar e Plata seguem sob os cuidados do departamento médico e estão fora da relação do técnico Leonardo Jardim.

Já De La Cruz treinou normalmente com o grupo durante a semana, porém não foi relacionado para a partida por conta do gramado sintético da Arena da Baixada.

Luiz Araújo foi liberado pelo clube para resolver assuntos particulares. Por último, Jorginho e Evertton Araújo estão suspensos por terceiro cartão amarelo.

Confira os relacionados do Flamengo

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi

Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Luiz Felipe e Vitão

Meio-campistas: Carrascal, Lucas Paquetá, Saúl e Wallace Yan

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Pedro e Samuel Lino

Provável escalação

Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, Paquetá e Carrascal; Cebolinha (Bruno Henrique), Samuel Lino e Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim

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