Pablo contesta pênalti e chia de não expulsão de flamenguistas

Assim como ocorreu no confronto do primeiro turno, quando o centroavante Jô teve um gol muito mal anulado, os jogadores do Corinthians voltaram a reclamar da arbitragem no reencontro com o Flamengo. O zagueiro Pablo foi o primeiro a chiar diante dos microfones ao término da derrota por 3 a 0 deste domingo, na Ilha do Governador.

O que mais incomodou Pablo foi o pênalti assinalado pelo árbitro Wagner Reway aos 31 minutos do primeiro tempo. Na jogada, o atacante Geuvânio invadiu a área pela direita e caiu quando encontrou o zagueiro corintiano. O meia Diego se apresentou para a cobrança da penalidade e conferiu, anotando o segundo gol flamenguista.

“Não sei se foi pênalti, né? Ele tentou o contato, tentou me chutar para cair. São coisas do futebol. O árbitro errou no lance, e demos os outros dois gols para o Flamengo. Assim, eles fizeram o resultado”, comentou Pablo.

O zagueiro também queria que dois flamenguistas fossem expulsos. No final do primeiro tempo, o zagueiro Rhodolfo cobrou asperamente o centroavante Felipe Vizeu em uma cobrança de escanteio do Corinthians. No minuto seguinte, o prata da casa fez o terceiro gol do jogo e mostrou o dedo médio ao companheiro.

“Só vi o lance depois. O goleiro estava segurando o Rhodolfo, para contê-lo. Lá de trás, achei que fosse algo com o Jô, mas ele só estava pedindo para expulsar. Nesses lances, você tem que expulsar os jogadores. Mais um erro”, contabilizou. “Mas faz parte do futebol”, resignou-se em seguida.

Mesmo protestando, Pablo sabe que o Corinthians deixou bastante a desejar contra o Flamengo. Menos de uma semana após assegurar a conquista do Campeonato Brasileiro, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense em Itaquera, o time paulista teve uma atuação bastante displicente no Rio de Janeiro.

“Todas as derrotas nos deixam tristes. O Flamengo é uma grande equipe. Fizemos um primeiro tempo muito, muito, muito ruim, e o Flamengo aproveitou. Quase todos os gols foram em erros nossos”, concluiu Pablo.