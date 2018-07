Morre aos 105 anos Fernandinho, 1º goleiro profissional do Flamengo

Faleceu na madrugada deste sábado Fernando Ferreira Botelho, o primeiro goleiro profissional da história do Flamengo. Aos 105 anos, Fernandinho, como era conhecido, não resistiu à uma parada cardíaca no Hospital São Lucas, em Copacabana.

O ex-goleiro do Flamengo estreou com a camisa do clube em 1931, logo em um clássico contra o Fluminense. Com ele na meta rubro-negra, o clube da Gávea acabou superando o rival por 1 a 0, encerrando um jejum de três anos sem vitória sobre o Tricolor carioca.

Em 1934, acabou se profissionalizando e passou a receber salários do Flamengo, porém, pouco depois, sofreu uma lesão grave no joelho que o forçou a se aposentar de maneira precoce, encerrando sua curta, mas vitoriosa trajetória na Gávea.

Antes do duelo entre Flamengo e Sport, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, será respeitado um minuto de silêncio devido à morte de Fernandinho.

O velório do ex-goleiro aconteceu na tarde deste sábado, no Cemitério de São João Batista, em Botafogo. Fernandinho foi sepultado às 15h30.