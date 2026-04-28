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Léo Pereira tem corte na perna e desfalca Flamengo contra o Estudiantes

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Foto por Gilvan de Souza/CRF
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 28/04/2026 às 15:05

O zagueiro Léo Pereira não foi relacionado para o jogo contra o Estudiantes, pela terceira rodada da Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Segundo boletim médico do Flamengo, um corte profundo na canela foi o motivo pela ausência no confronto.

Léo Pereira precisou tomar pontos na região da perna após se machucar durante a goleada de 4 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Como o corte ainda não cicatrizou, o zagueiro não viajou para Buenos Aires.

Além do zagueiro, Erick Pulgar e Lucas Paquetá completam a lista de desfalques do Rubro-Negro. O volante se recupera de uma lesão no ombro direito, enquanto o meia tem uma lesão na coxa esquerda.

Por outro lado, o Flamengo volta a contar com De La Cruz e Carrascal, que foram desfalques no confronto contra o Galo, no último domingo.

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