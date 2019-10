Jornalista italiano reporta interesse do Flamengo em Ibrahimovic

O jornalista italiano Nicolò Schira do jornal La Gazzetta dello Sport informou, nesta segunda-feira, que o Flamengo é um dos clubes interessados na contratação do atacante Zlatan Ibrahimovic. O sueco está no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos e tem contrato válido até o fim do ano.

Eliminado da pós-temporada da liga norte-americana em confronto contra o Los Angeles FC, o veterano não deve seguir no mercado da MLS e já desperta interesse de outros clubes ao redor do mundo.

Além do Fla, noticiou Schira, Napoli e Genoa também monitoram a situação de Ibra direto da Itália. O sueco passou grande parte da carreira no futebol italiano, acumulando passagens por Juventus, Inter de Milão e Milan entre 2004 e 2009 e 2010 e 2012.

O atacante está desde 2018 nos Estados Unidos, quando chegou ao Galaxy com status de uma das maiores contratações da história do futebol do país, deixando o Manchester United após passagem de duas temporadas.