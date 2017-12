Jornal português aponta acerto de Gabigol com o Flamengo

Após perda do título da Copa Sul-Americana, o Flamengo passa a pensar na próxima temporada. O jornal português “A Bola” publicou nesta quinta-feira que os rubro-negros estão próximos do acerto com o atacante Gabigol, que está no Benfica-POR. O jogador de 21 anos não vem tendo oportunidade no clube da capital portuguesa e viria para suprir a necessidade no setor, principalmente após a suspensão de Paolo Guerrero.

No entanto, Gabigol vive má fase desde que deixou o Santos, em 2016. Contratado pela Internazionale-ITA, o jogador foi muito criticado e perdeu espaço no elenco italiano. No meio deste ano, o atacante foi emprestado ao Benfica, mas também não convenceu, sendo um dos atletas mais contestados no elenco português, principalmente após a eliminação da equipe na Liga dos Campeões, ainda na Fase de Grupos, tendo perdido todas as seis partidas.

A chegada de Gabigol diminui o problema do técnico Reinaldo Rueda no setor ofensivo. O treinador já havia pedido a diretoria a contratação de um atacante e a necessidade foi aumentada após a suspensão de Paolo Guerrero, por doping.

A diretoria do Flamengo ainda deve ir ao mercado atrás de mais reforços. Outro setor considerado carente no elenco é a zaga. No entanto, o pensamento de Rueda é trazer um jogador mais jovem para abaixar a média de idade do grupo rubro-negro.

Após a perda do título da Copa Sul-Americana, o técnico Reinaldo Rueda falou sobre o que espera para 2018 em termos de contratações.

“Faz mais de um mês que estamos nessa avaliação. Sabemos que temos que fazer ajustes importantes. Temos a Copa do Brasil, Libertadores na próxima temporada. Vamos fortalecer a equipe em algumas posições, com um trabalho que nos permita chegar bem nesses torneios. O projeto é prosseguir. Sabemos que temos um grande desafio adiante”, disse.

O elenco do Flamengo só volta aos trabalhos no dia 14 de janeiro, apenas três dias antes da estreia dos rubro-negros no Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. A tendência é a de que os flamenguistas iniciem o Estadual com uma equipe alternativa.