Jorginho é diagnosticado com fratura no pé e vira desfalque no Flamengo

O Flamengo confirmou nesta segunda-feira que o volante Jorginho sofreu uma fratura no dedão do pé direito após o confronto com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. A lesão foi identificada em exame de imagem realizado pela manhã e tira o jogador, ao menos, da partida contra o Cusco, pela Libertadores.

𝐉𝐨𝐫𝐠𝐢𝐧𝐡𝐨 𝐭𝐞𝐦 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐚, 𝐚 𝐬𝐞𝐱𝐭𝐚 𝐝𝐨 𝐅𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐠𝐨 𝐞𝐦 𝐜𝐢𝐧𝐜𝐨 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após exame de imagem realizado na manhã desta segunda-feira (25), o meia Jorginho teve confirmada uma fratura… pic.twitter.com/nqGWrnQNVQ — Flamengo (@Flamengo) May 25, 2026

Jorginho foi alvo de duas entradas ainda no primeiro tempo do duelo contra o Verdão. O árbitro do jogo, Davi de Oliveira Lacerda, optou por não aplicar o cartão amarelo em nenhuma ocasião, situação que gerou forte insatisfação do clube carioca.

Com a contusão, o Jorginho está fora do embate desta terça-feira, diante do Cusco, e pode não reunir condições de jogo para o confronto com o Coritiba, no sábado, pelo Brasileirão. Caso a ausência se confirme, o Flamengo pode chegar a dez desfalques no elenco, acentuando as dores de cabeça do técnico Leonardo Jardim.

A lesão de Jorginho se soma a um cenário preocupante para o clube. Segundo o Flamengo, esta é a sexta fratura sofrida por atletas do elenco em menos de seis meses, um dado que acende o alerta interno sobre o nível de proteção dos jogadores em campo.

Além do número elevado de lesões, o Rubro-Negro também chama atenção para o contraste nas decisões disciplinares. O Flamengo lidera o ranking de expulsões no Brasileirão, com seis cartões vermelhos (cinco deles diretos), mas entende que o tratamento dado pela arbitragem tem sido desigual.

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Veja abaixo, na íntegra, a nota publicada pelo Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após exame de imagem realizado na manhã desta segunda-feira (25), o meia Jorginho teve confirmada uma fratura no dedão do pé direito. A lesão é fruto de duas faltas violentas sofridas no primeiro tempo de Flamengo x Palmeiras, nas quais o jogador adversário sequer foi advertido com cartão amarelo.

Vale ressaltar que esta é a sexta fratura de um jogador do Flamengo em menos de seis meses de temporada. Em nenhuma das jogadas que originaram tais lesões, o atleta adversário foi expulso. Em alguns casos, como no último sábado, nem mesmo o cartão amarelo foi aplicado.

Em contrapartida a este cenário, o Flamengo é a equipe com mais tempo de bola rolando no país, apenas o 12º time em número de faltas cometidas, mas é o clube com mais jogadores expulsos no Brasileirão até aqui: seis, sendo cinco deles com cartão vermelho direto. Nenhuma destas expulsões resultou na saída de campo do atleta adversário ou lesão.

Jorginho está fora da partida contra o Cusco, válida pela CONMEBOL Libertadores, nesta terça-feira (26). Caso não tenha condições de jogo no próximo sábado (30), será o décimo desfalque confirmado do Flamengo para a partida diante do Coritiba, pelo Brasileirão Betano 2026."