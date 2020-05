Jorges Jesus embarca para o Brasil e diz: “Dois meses para decidir minha vida”

O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, embarcou na manhã desta sexta-feira (no horário europeu) rumo ao Rio de Janeiro. O treinador permaneceu em Portugal por pouco mais de um mês em função da paralisação do futebol com a crise de pandemia da Covid-19.

A situação do Brasil em relação à doença é considerada complicada, mas Jorge Jesus evita polêmicas sobre o assunto. “Não me preocupa, estou mentalizado, todo mundo deve ficar assim enquanto não houver a vacina”, disse.

Jorge Jesus está com contrato no Flamengo perto do fim e deixou o futuro indefinido. As negociações ficam mais complicadas, sobretudo pela alta do euro, moeda que é a base da negociação do clube com o treinador. “Eu tenho dois meses para decidir a minha vida”, comentou.

Depois de grandes conquistas em 2019, Jorge Jesus virou um grande ídolo da torcida rubro-negra. Ele garante que essa boa relação terá peso em sua decisão em relação ao contrato. “Sinto que o Flamengo quer muito a minha permanência, como a nação também e isso será determinante em minha decisão”, avisou.

No retorno ao Brasil, Jorge Jesus deixou claro que está pronto até para uma negociação de redução salarial enquanto as partidas oficiais não retornarem normalmente. “Neste momento, tudo está em questão. Não sou diferente dos outros e pode ocorrer em todo o mundo, com todos os profissionais e em todas as áreas. Então, comigo também será discutido, não tenho dúvida”, encerrou.

