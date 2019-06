Jorge Jesus tem primeiro contato com jogadores do Flamengo

20 dias depois de aceitar oficialmente a proposta do Flamengo, o técnico Jorge Jesus teve o primeiro contato com seus jogadores na manhã desta quinta-feira, no Ninho do Urubu. Antes do treinamento, ele conversou pela primeira vez ao lado do vice de futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel, além dos integrantes de sua comissão.

“Mais importante aqui dentro é o Flamengo. Não é o treinador, não é o jogador, é o fundamento, e, portanto, todos temos que olhar para o objetivo. Não se pode falar de outra maneira nesse clube. É ganhar, ganhar e ganhar”, disse em vídeo divulgado pelo clube em seu Twitter oficial.

Antes do treino desta manhã, o técnico Jorge Jesus conversou pela primeira vez com os jogadores no Ninho do Urubu. 🔴⚫️ #CRF pic.twitter.com/r1VB9jzQV7 — Flamengo (@Flamengo) 20 de junho de 2019

Dessa forma, o treinador português, enfim, iniciou os trabalhos no Ninho do Urubu e estreia diante do Athletico-PR, em Curitiba, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 10 de julho. Nesta quinta-feira, o elenco se reapresentou após uma pequena pausa durante a Copa América.

O último compromisso do Rubro-Negro foi diante do CSA, uma vitória por 2 a 0, em Brasília. Estima-se que não há baixas previstas, apenas o lateral Rafinha, do Bayern do Munique, que cumpre os últimos dias de férias e tem apresentação marcada na próxima segunda-feira.

Jorge Jesus comandará um Flamengo que, atualmente, é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 17 pontos conquistados, além de estar nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores.