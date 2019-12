Jorge Jesus revela o melhor jogador e equipe que já treinou em sua carreira

Nem Gabigol ou Bruno Henrique. Em entrevista concedida ao diário “A Bola“, neste domingo, Jorge Jesus comparou o elenco do Benfica, que treinou em 2009/10, ao Flamengo e falou que Pablo Aimar é o melhor jogador que treinou em toda sua carreira.

“No meu primeiro ano no Benfica, em 2009/2010, onde jogava precisamente este Ramires, agora jogador do Palmeiras, que acabamos de enfrentar, tinha uma equipe muito parecida com esta do Flamengo, com jogadores com características muito parecidas. Todos conhecem estes nomes. Naquele Benfica, o nosso Gabigol era o ponta da seleção do Paraguai, o Oscar Cardozo. Nosso segundo atacante era o Saviola. O jogador pela esquerda era o Dí Maria. E tínhamos ainda um segundo volante chamado Pablo Aimar, que foi o melhor jogador que treinei até hoje”, comentou.

Apesar de ainda não ter confirmado sua permanência, Jesus revelou que o Flamengo está entre as melhores equipes que já treinou.

“Aquele Benfica também era uma equipe fabulosa. Talvez as duas melhores equipes. Talvez não, tenho certeza. Foram as duas melhores equipes que treinei. Esta equipe do Flamengo e a minha primeira equipa no Benfica, apesar de não ter ganhado tantos títulos com esse Benfica”, comentou.

Neste domingo, o Flamengo encerra sua participação no Campeonato Brasileiro. Com a taça garantida, os comandados por Jorge Jesus entram em campo para seguir batendo recordes e finalizar a preparação para o Mundial de Clubes, que está começa no dia 17 de dezembro.

