Jorge Jesus relembra polêmica de Andrés Sanchez e alfineta mandatário corintiano

O início de trabalho de Jorge Jesus no Flamengo foi muito questionado por torcedores e parte da imprensa. Poucos esperavam que com nove meses de trabalho, o treinador já teria conquistado cinco títulos.

Em sua primeira participação em um programa de TV no Brasil, o português fez questão de relembrar uma polêmica com Andrés Sanchez, presidente do Corinthians. O mandatário alvinegro disse em agosto de 2019, quando participou do Jogo Sagrado, da Fox Sports, em tom de desdenho, que queria ver Jorge Jesus depois de meses de trabalho, quando tivesse uma derrota expressiva.

“Nós brasileiros temos um defeito que é falar bem dos outros e mal de nós. No dia que o Jorge Jesus perder uma Copa do Brasil ou uma Libertadores e invadirem o CT… Brasil é outro mundo. Quero vê-lo daqui a cinco meses”, disse Andrés.

Depois de conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2019 e a Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Recopa Sul-Americana nesta temporada, “Mister” foi até a exibição da Fox e rebateu a fala do presidente.

“Os 60 dias já foram e eu ainda estou aqui. Isso faz parte”, brincou.

Jesus ainda terá a chance de ganhar mais quatro títulos com o Flamengo nesta temporada. O Rubro-Negro ainda tem as disputas da Taça Rio, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores.