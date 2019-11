Jorge Jesus não vê Flamengo como favorito na final da Libertadores

Com os resultados deste final de semana, o Flamengo abriu 13 pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras e colocou uma mão na taça do Brasileirão. O Rubro-Negro, no entanto, precisa virar a chave para a decisão da Copa Libertadores, que está prevista para este sábado, às 17 horas (de Brasília), contra o River Plate. Apesar da sequência de 25 jogos sem derrotas e do bom futebol apresentado, o técnico Jorge Jesus não vê sua equipe como favorita.

“O River Plate tem virtudes e defeitos, como o Flamengo. São dois grandes times, não há favoritismo. Estamos empenhados. Acreditamos em tudo o que fazemos, com qualidade ofensiva. Os meus jogadores também acreditam nisso”, destacou.

Neste domingo, o Flamengo viajou até Porto Alegre e venceu o Grêmio. Sob a visão do comandante português, o duelo contra um time qualificado foi importante para dar ritmo de jogo e preparar para a final do maior torneio da América.

“Jogo de hoje foi importante não só pelos três pontos, que nos fez abrir mais vantagem. Serviu para dar Arrascaeta mais tempo e jogo e também para trabalharmos em cima de um sistema de jogo que o Grêmio apresentou com os dois avançados. Foi um bom treino para final”, completou.

O Flamengo tem 81 pontos somados e pode levantar o caneco sem entrar em campo, na próxima rodada do Brasileirão. Para isso, basta que o Palmeiras não vença o Grêmio, no domingo, no Allianz Parque.