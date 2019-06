Jorge Jesus indica zagueiro Pedro Henrique para o Flamengo

Embora sua apresentação oficial só vá acontecer na quarta-feira, o técnico Jorge Jesus segue estudando o elenco do Flamengo. Segundo informações publicadas pelo site do jornal O Jogo, de Portugal, o treinador indicou o zagueiro Pedro Henrique, jogador brasileiro que defende o Vitória de Guimarães.

Pedro Henrique foi revelado pelo Goiás e atua no futebol europeu há quatro anos, sendo um dos destaques da equipe lusa. Além do zagueiro, de 26 anos, que atua em Portugal, a diretoria do Flamengo já mostrou interesse por Wallace que defende a Lázio, embora não tenha sido muito utilizado.

Outra pendência que só deverá ser resolvida após o final da Copa América é a contratação do lateral-esquerdo Filipe Luis. A diretoria rubro-negra já teria enviado uma proposta ao jogador que defendeu o Atlético de Madrid nas últimas temporadas, mas que não vai continuar na equipe dirigida por Diego Simeone.

Segundo informações divulgadas na imprensa espanhola, Filipe Luis estaria esperando uma proposta do Barcelona, mas até o momento o clube catalão não se manifestou sobre o assunto. Se o lateral for contratado, o peruano Trauco deve ser liberado para procurar clubes.

Com a chegada do lateral-direito Rafinha, a nova comissão técnica também deve liberar Rodnei, que se transformaria no terceiro reserva. O jogador tem despertado interesse de outras equipes e sua situação deve ser resolvida depois que os jogadores se apresentarem após a paralisação do Campeonato Brasileiro devido à disputa da Copa América.