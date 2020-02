Jorge Jesus destaca importância da Supercopa: “Todos os brasileiros vão valorizar”

Flamengo e Athletico-PR disputam neste domingo a Supercopa do Brasil. O torneio volta a ser disputado 29 anos depois de sua última edição. Um dos principais motivos que levaram o campeonato a não ser mais realizado foi a ausência de público. Em 1991, Corinthians e Flamengo disputaram a taça com 2.706 pagantes apenas.

Mas aparentemente o problema do público não se repetirá em 2020. Já são quase 50 mil ingressos vendidos para o duelo entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2019. Quanto à importância do torneio, o Mister Jorge Jesus falou sobre este tipo de competição na Europa, que acontece todo ano:

“Com muito prazer que estamos aqui. Vamos disputar um troféu importante entre os vencedores. É um troféu que na Europa valorizamos muito. Todos os brasileiros vão valorizar também”, comentou o português.

Se o jogo deste domingo não terá problemas com público, o Estádio Nacional de Brasília, ou Mané Garrincha, segue com a questão do gramado, muito criticado nas últimas partidas que foram disputadas na arena que foi sede da Copa do Mundo em 2014. Tanto Jorge Jesus, quanto Dorival Junior, técnico do Athletico, fizeram questão de minimizar a questão do gramado. O Mister destacou apenas a questão do horário, que não o agrada:

“O horário, por causa da temperatura, atrapalha a intensidade do jogo. Os dois times vão ter dificuldades. Mas está marcado para 11h00, não sabemos bem o motivo. Mas vamos jogar e temos a responsabilidade de proporcionar um bom espetáculo”, comentou o Mister. “Ainda não vi o gramado. Mas a CBF tendo colocado um empenho grande nesta competição, se não tiver o gramado em condições, o que é o mais importante, perderia um pouco do valor. Mas não sei se está em condições. Parece que está bom”, completou.

Flamengo e Athletico-PR decidem a Supercopa do Brasil em final única. A premiação em dinheiro ao vencedor será de R$ 5 milhões.