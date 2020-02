Jorge Jesus comemora títulos no Flamengo, relação com elenco e mira Mundial

O Flamengo conquistou seu terceiro título na temporada ao bater o Independiente Del Valle-EQU e levar a Recopa Sul-Americana na última quarta-feira. Mesmo com um jogador desde o meio do primeiro tempo, após a expulsão de Willian Arão, os rubro-negros souberam segurar a pressão do rival e ampliar o marcador.

O técnico Jorge Jesus ressaltou a importância dos cariocas estarem constantemente na briga por campeonatos e não escondeu a emoção pelo atual momento.

“Essas decisões em 10, 15 dias, nunca tive na minha carreira esportiva. Fomos vencedores em todas. Também pelo fato de estarmos nas decisões, estamos habituados a conviver com pressão. Uma pressão que nunca será maior do que a nossa emoção. Todas as conquistas são emocionantes e têm um significado especial. Esta, por ser um título que o Flamengo nunca tinha vencido, nunca tinha vencido no Maracanã, eu também não tinha vencido. Então, é uma competição muito interessante”, falou o treinador.

Jorge Jesus exaltou a relação que tem com elenco rubro-negro.

“Nunca compartilhei tanta emoção e tanta amizade como compartilho com os jogadores do Flamengo. Me sinto bem, me sinto solto, me sinto mais um mesmo sendo líder. Há uma ligação muito forte entre todos”, declarou.

Por fim, o português admitiu que o objetivo na temporada é conquistar o Mundial de Clubes.

“Queremos agora voltar ao Qatar para buscar o campeonato do mundo, que vai ser o mais importante”, finalizou.

