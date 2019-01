Jogadores do Flamengo falam em “ganhar tudo” em 2019

Apesar de ter jogado apenas 45 minutos, o volante Cuéllar foi escolhido como o melhor em campo pelos organizadores da Copa Flórida, disputada na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Se confessando muito feliz, o jogador colombiano disse que o título valoriza o trabalho realizado pelo Flamengo neste início de temporada, mas garantiu que o grupo almeja coisas muito maiores na temporada.

“O título nos dá confiança, para buscar o Campeonato Carioca, do Brasileiro e, se der, a Libertadores”.

Cuéllar disse tabém que apesar no início do trabalho, o técnico Abel Braga tem passado muita confiança para o grupo, que está se sentindo em condições de enfrentar qualquer adversário.

Além de Cuéllar, o Flamengo teve outro jogador premiado. O atacante Uribe foi eleito o melhor jogador da Copa Flórida. O colombiano marcou os dois gols no empate diante do Eintracht Frankfurt e recebeu o troféu das mãos de Marta, seis vezes eleita a melhor do mundo pela Fifa.

Mostrando muita alegria, Uribe afirmou que conquistar o título na primeira competição do ano aumenta a confiança de qualquer equipe.

“Nesse ano temos que ganhar tudo. E a vitória mostrou que estamos no caminho certo”.

Já o capitão Diego recebeu o troféu das mãos do ídolo Zico e disse que o reconhecimento da torcida pela vitória na Copa Flórida é muito importante, já que o grupo vem sendo permanentemente avaliado e sempre muito cobrado.

“Sempre que vestimos essa camisa, estamos sendo avaliados. O resultado de hoje é só o começo de uma temporada que promete ser muito feliz para todos os rubro-negros”.