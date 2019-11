Jogadores do Flamengo dizem não se intimidar com Liverpool

O Flamengo conquistou em uma semana os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O resultado foi a festa de sua torcida na noite de quarta-feira, na goleada de 4 a 1 sobre o Ceará no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Rubro-Negro ainda terá que cumprir tabela em três partidas no Brasileirão. Jogará em São Paulo contra Palmeiras e Santos e no intervalo dos dois duelos recebe o Avaí na capital carioca. Porém, o pensamento já está mesmo no Mundial de Clubes da Fifa, que começa no próximo ano. O Liverpool, da Inglaterra, é considerado o grande rival nesta competição.

Esta semana o Liverpool anunciou que vai mandar força máxima ao torneio, inclusive atendendo a um pedido dos próprios jogadores, que sonham com o título mundial. O fato, porém, não intimida os flamenguistas.

“Nós sabemos que estamos batalhando em todos os jogos com potencial de ganhar. Tanto que estamos invictos há muito tempo. Porém, conscientes da necessidade de nos entregarmos demais cada jogo. Acredito no trabalho que vem sendo desenvolvido e se encontrarmos o Liverpool vamos trabalha para jogar em igualdade de condições de conquistar o título”, analisou o meia Everton Ribeiro.

O volante Gerson segue a mesma linha de raciocínio. “Estamos preparados para o Mundial e para duelarmos com qualquer rival. O Liverpool é muito grande. Mas o Flamengo também é”, disse o meia.

O elenco ganhou folga nesta quinta-feira e nesta sexta-feira trabalha de olho no jogo de domingo contra o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada. O time para este duelo será definido no treino desta sexta-feira.

O atacante Gabigol, que cumpriu suspensão diante do Ceará, reaparece e vai estar em campo. Porém, é possível que o técnico Jorge Jesus preserve alguns titulares, fazendo um sistema de rodízio que foi implementado já na partida do meio de semana, quando nomes como o zagueiro Pablo Mari e os laterais Rafinha e Filipe Luís foram poupados.