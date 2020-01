Jesus não garante permanência no Flamengo no segundo semestre de 2020

Um dos principais responsáveis pelo sucesso futebolístico do Flamengo em 2019, Jorge Jesus não garante que permanecerá até o final do ano no clube carioca. O treinador português ainda trata como incerto o seu futuro após o mês de maio.

“Escolho as coisas em função daquilo que o meu coração indica. Não sei se vou continuar no Flamengo depois de maio. Até maio vou continuar, isso tenho certeza quase que absoluta… só se aparecer um Real Madrid, aí não podemos fazer nada”, afirmou o técnico em entrevista ao canal português CMTV.

Apesar de deixar em aberto se permanecerá no Flamengo no segundo semestre, Jesus revelou que teve a oportunidade de deixar o Rubro-Negro antes da disputa do Mundial. Segundo o técnico, foram propostas sem precedentes em termos financeiros.

“Há mais coisas importantes do que o dinheiro. Fui convidado por dois clubes chineses (antes da final da Libertadores), que me pagariam aquilo que nenhum treinador no mundo ganha. Nenhum treinador. Respondi: não vou discutir nada antes da final do Mundial”, disse o português.

“Me disseram que eu tinha que assumir antes do Mundial, e então disse ‘não’. Enquanto não disputar a final e conversar com o Flamengo, não vou discutir nada. Então eles (chineses) resolveram ir atrás de outra opção, e foi o que aconteceu”, completou.

Jorge Jesus chegou ao Flamengo em junho do ano passado e logo mudou a cara da equipe. Com um futebol ofensivo, a equipe quebrou recordes e conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.