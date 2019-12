Jesus elogia ‘grande jogo’ da equipe contra o melhor do mundo

O Flamengo enfrentou o Liverpool de igual para igual na final do Mundial de Clubes neste sábado, no Catar. Superior ao campeão europeu em vários momentos da partida, a equipe rubro-negra foi batida com um gol aos 8 minutos da prorrogação, marcado pelo brasileiro Roberto Firmino, em jogada de contra-ataque.

Os jogadores do Flamengo lutaram pelo empate até o final e saíram do campo aplaudidos pelos cerca de 18 mil torcedores que acompanharam a equipe no estádio Khalifa, em Doha.

O técnico Jorge Jesus também ficou satisfeito com a atuação da equipe. O treinador português se disse orgulhoso pelo futebol demonstrado.

“Mais uma vez um grande jogo. Jogou só contra o melhor do mundo. Foram duas grandes equipes, quem fizesse um gol seria o vencedor por como estava o jogo. Sofremos gol nos contragolpes, estávamos prevenidos para isso, mas a qualidade individual foi determinante, assim como acontece para a gente,” afirmou o Mister.

“Tenho um grande orgulho de ser treinador desses jogadores e de ter montado uma equipe com muita qualidade, hoje foi demonstrado. O jogo mostrou duas equipes do mais alto nível do mundo,” completou.

O zagueiro Rodrigo Caio também manifestou seu orgulho com a postura da equipe em campo.

“Maior orgulho possível, fizemos uma grande partida, foi uma parceria muito grande de todos os jogadores. Sabíamos a dificuldade, o Flamengo entrou e impôs sua ideia de jogo e isso é o mais legal. Tivemos oportunidades, não aproveitamos e eles aproveitaram,” analisou.

O elenco Rubro-Negro retornará ao Brasil e entrará de férias. O grupo titular só retornará aos treinamentos na segunda metade de janeiro e não irá participar das primeiras rodadas do Campeonato Carioca.