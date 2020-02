Jesus coloca Flamengo entre maiores do mundo e cutuca Juventus e Manchester City

Com título da Recopa Sul-Americana, Jorge Jesus chegou ao seu quinto título à frente do Flamengo. Depois de falar contundentemente que os rubro-negros têm metas ambiciosas e grandes para a temporada, o treinador português colocou o time carioca entre os maiores do mundo e cutucou gigantes europeus.

“O que define os melhores é isso, quem ganha títulos e a massa torcedora. Sabia que o Flamengo era uma das três maiores equipes em torcedores, mas não era e ainda não é na questão de títulos. Somente agora que começou a ganhar. Com essa torcida e ganhando títulos, o Flamengo caminha para se tornar o maior clube do mundo”, comentou.

Somente em 2020, o Flamengo já tem três títulos: a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara e a Recopa Sul-Americana. Nesta temporada, ainda serão mais quatro disputas, que podem colocar, enfim, colocar a equipe de Jesus entre as maiores. Ao falar sobre o tema, ele provocou times como Juventus e Manchester City.

“Tem que ganhar mais Libertadores, Supercopas, Recopas, mais Copa do Brasil, tudo mais. A partir daí poderemos ser o melhor do mundo. Só se pode qualificar quem ganha. Os melhores são Real Madrid e Barcelona, pois estão nas grandes conquistas. As pessoas podem pensar também na Juventus, no Manchester City, mas o eles ganham de grande?”, alfinetou.

O Flamengo, agora, volta a focar no Campeonato Carioca, onde enfrenta a Cabofriense, no próximo sábado, às 18h, no Maracanã.