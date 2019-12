Jesus admite dificuldades do Flamengo e ajustes no intervalo da semifinal

O Flamengo sofreu bastante para vencer o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes, nesta terça-feira. Depois de um primeiro tempo em que a equipe saudita foi superior e abriu vantagem de 1 a 0, o Rubro-Negro melhorou na etapa final e conseguiu a virada.

Ao final da partida, ainda no gramado do estádio Khalifa, o técnico Jorge Jesus evitou criticas contundentes aos seus jogadores e lembrou que o adversário não foi fácil. O Al-Hilal é o atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia.

Os outros também jogam. Nós, para além da condição técnica e tática, somos uma equipa mentalmente e fisicamente muito forte. Taticamente não nos obrigam a grandes desgastes, mas obrigamos o adversário a correr muito. Eu sempre falei que é normal passar por algumas dificuldades como as que passamos,” falou o treinador à Rede Globo

“Precisávamos de melhorar na segunda parte, disse à equipa o que tinha de melhorar, o que não vou dizer, e ela melhorou”, completou Jesus.

O Flamengo teve a felicidade de empatar logo aos 3 minutos do segundo tempo, o que abalou a equipe adversária e deu mais tranquilidade aos brasileiros para desenvolver seu jogo. “Achamos o gol logo no início do segundo tempo que foi muito importante. E foi um lindo gol,” disse Gabigol na Zona Mista.

Autor do gol de empate, Arrascaeta lembrou do lance: “O gol veio de uma bela jogada. E a bola sobrou fácil ali pra mim. Foi só fazer.”

Classificado para a final do próximo sábado, o Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre Liverpool, da Inglaterra, e o Monterrey, do México, que se enfrentam nesta quarta-feira, na outra semifinal do torneio.