Independiente Medellín é punido após confusão contra o Flamengo

A Conmebol determinou que o Independiente Medellín, da Colômbia, deverá jogar o restante dos jogos da Libertadores, dentro ou fora de casa, sem torcida. A medida vem após confusão na partida contra o Flamengo, na última quinta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A informação foi inicialmente divulgada pela ESPN.

A entidade determinou que a pena provisória deverá valer pelos próximos 60 dias, começando nesta terça-feira. Além disso, a Conmebol abriu um inquérito disciplinar para investigar o caso, o que pode aumentar a punição para os colombianos até 2027.

Leia abaixo o pronunciamento da Conmebol, baseado no artigo 53 do Código Disciplinar da entidade:

"Decide suspender provisoriamente a entrada de torcedores nos próximos encontros disputados pelo Club Deportivo Independiente Medellín nas condições de local e visitante; por consequência, o clube jogará sem torcedores em competições organizadas pela Conmebol nas partidas que disputem".

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Flamengo pode ganhar de W.O

Além disso, a Conmebol ainda definirá o resultado da partida. A expectativa é de que o Flamengo seja declarado vencedor por W.O, situação que o clube não vivencia desde 2001, na Copa Mercosul, contra o Olímpia. Em jogos de Libertadores, o episódio mais recente ocorreu em 2025, quando torcedores do Colo-Colo invadiram o campo durante uma partida contra o Fortaleza.

A entidade entende que o caso se enquadra no artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê a aplicação de W.O. quando uma equipe é considerada responsável pela suspensão definitiva, cancelamento ou abandono do confronto. Se a vitória por W.O. for confirmada, o time comandado por Léo Jardim garantirá, de forma antecipada, a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

Relembre a confusão

Com apenas dois minutos de bola rolando, a partida entre Independiente Medellín e Flamengo teve que ser interrompida por conta de atos de hostilidade praticados pela torcida colombiana, que atirou bombas e objetos no campo, além de depredar estruturas do estádio. Cerca de uma hora e meia após a interrupção, foi anunciado o cancelamento da partida.

A revolta dos torcedores do Medellín já era um tema que preocupava as autoridades da Conmebol antes do jogo. O clube atravessa uma forte crise e a ameaça de confusões no estádio já existia. Após seis minutos do início da partida, o árbitro Jesús Valenzuela ordenou que os jogadores de ambas as equipes retornassem aos vestiários.