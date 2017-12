Independiente faz último treino antes da final, mas técnico não revela escalação

O Independiente realizou, nesta terça-feira, seu último treino antes da primeira final da Copa Sul-Americana, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). A atividade começou com um aquecimento e foi seguido com um trabalho em campo reduzido.

Depois da primeira parte do treino, o comandante Ariel Holan focou na parte tática para o confronto contra o Flamengo. Na reta final, o time argentino focou nas bolas paradas para a grande decisão.

Apesar de não ter confirmado a escalação do Independiente porque ainda tem dúvidas, Holan anunciou os 22 convocados para a concentração e para o jogo. Francisco Pizzini e Gonzalo Rehak se recuperaram de lesão, entretanto não estão entre os relacionados.

As dúvidas do comandante dos Diablos Rojos são Amorebieta ou Silva na defesa, Sánchez Miño ou Domingo no meio de campo e Benítez ou Fernández para o ataque. A provável escalação conta com: Campaña no gol; Bustos, Franco, Amorebieta ou Silva, Tagliafico na defesa; Diego Rodríguez, Sánchez Miño ou Domingo no meio; Maxi Meza, Benítez ou Fernández, Barco; Gigliotti.