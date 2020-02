Os equatorianos do Independiente del Valle enfrentam nesta quarta-feira, 19 de Fevereiro, às 22h30, o Flamengo, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, pela grande final, jogo de ida (1 de 2) da Recopa Sul-Americana. A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de streaming DAZN. Acompanhe aqui o minuto a minuto.

