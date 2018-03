Guerrero tem contrato reativado e deve voltar a treinar na próxima semana

Mesmo sob suspensão imposta pela Fifa desde novembro, o atacante Paolo Guerrero teve seu contrato reativado pelo Flamengo nesta quinta-feira. O peruano deverá retornar aos treinos no Ninho do Urubu na próxima terça-feira, mas com restrições.

Guerrero poderá voltar aos trabalhos no clube 45 dias antes do fim de sua suspensão, respeitando o regulamento antidoping da Fifa. Com isso, o atacante vai iniciar os treinos para poder reforçar o Flamengo antes da Copa do Mundo, quando vai defender a seleção peruana.

O Rubro-Negro optou por suspender o contrato do atacante quando Guerrero recebeu a primeira punição pelo doping, em novembro. Neste período, os rubro-negros economizaram cerca de R$ 800 mil mensais.

Agora, a diretoria negocia a ampliação do vínculo do atleta até pelo menos o fim desta temporada, já que o peruano tem contrato até o início de agosto.