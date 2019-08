Gabigol ultrapassa os 50 gols desde que voltou ao Brasil e se diz honrado

Depois de uma passagem apagada na Europa, Gabigol voltou ao Santos em 2018 e conseguiu reencontrar o bom futebol, dando sequência ao período em alta agora com a camisa do Flamengo. Com os dois gols marcados diante do Vasco, na vitória de sábado por 4 a 1, o atacante ultrapassou a marca de 50 gols desde a sua volta ao Brasil.

“Fico feliz com os gols, isso tem ajudado a equipe a vencer os jogos, que é o mais importante. Os números estão aí e fico honrado. Procuro evoluir a cada jogo, sempre com a ajuda dos meus companheiros e as coisas estão acontecendo. Temos grandes objetivos neste ano”, comentou.

Com 32 gols em 2019, o Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão (Foto: Alexandre Vidal/CRF)Gabriel marcou 27 gols em um ano na Baixada e foi artilheiro do Brasileirão. Nesta temporada, o atacante está se destacando pelo Flamengo. Em números gerais desde seu retorno, o atleta balançou as redes 51 vezes em 86 jogos, uma média de 0,59.

Com 24 gols em 2019, Gabriel é o maior goleador da atual temporada. Aos 22 anos, Gabigol já passou dos 100 gols. Ao todo, são 114, contando Santos (84), Flamengo (24), Inter de Milão (1), Benfica (1), Seleção principal (2) e Olimpíadas (2).

