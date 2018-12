Gabigol se encontra com Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo

O atacante Gabigol já admitiu que gostaria de vestir a camisa do Flamengo e, nesta quinta-feira a torcida ficou animada com o encontro do jogador com o vice de futebol Marcos Braz, no Rio de Janeiro. O atleta está na capital carioca para o Jogo das Estrelas e conversou com o dirigente Rubro-Negro.

No entanto, Marcos Braz negou que o encontro tenho sido agendado e alegou coincidência. Mesmo assim, a diretoria do Flamengo confirma que negocia com a Internazionale o empréstimo de Gabigol. A prioridade dos italianos é colocar o jogador em um clube europeu, mas caso não haja pretendentes, a chance de Gabigol ser contratado aumenta.

Veja também: Flamengo confirma Paulo Pelaipe como novo gerente de futebol

Nesta temporada, Gabigol foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com a camisa do Santos, mas não vai permanecer na equipe paulista. Os empresários do jogador revelaram que três propostas foram rejeitadas, sendo uma do México, uma da China e outra da Turquia. Para os seus representantes, o atacante de 22 anos tem mercado nos grandes centros do futebol mundial.

A diretoria do Flamengo tem encontrado dificuldade em conseguir reforços. Além de Gabigol, os rubro-negros já miraram o atacante Bruno Henrique e o zagueiro Dedé, ambos sem sucesso até o momento.