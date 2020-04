Gabigol pede por Neymar no Flamengo: “É a cara dele e está todo mundo esperando”

Atualmente, um dos maiores sonhos da torcida do Flamengo é contar com Neymar em seu elenco, já que ele manifestou algumas vezes o desejo de vestir a camisa rubro-negra. E a contratação do craque pelo clube carioca ganhou um apoio de peso. Em live no Instagram com o ex-jogador Caio Ribeiro, Gabigol fez campanha pela chegada do camisa 10 da Seleção Brasileira à Gávea.

“Neymar no Mengão logo menos, eu apoio. Ele sempre falou que tem vontade de jogar pelo Flamengo. Óbvio que a gente gosta muito do Santos, tanto eu quanto ele, mas acho que o Flamengo é a cara dele e está todo mundo esperando esse momento para gente comemorar os gols juntos e jogarmos juntos”, declarou o camisa 9.

O jogador do Paris Saint-Germain falou pela primeira vez sobre a vontade de defender o Rubro-Negro em 2016, durante entrevista coletiva da Seleção, que se preparava para os Jogos Olímpicos do Rio. No mesmo ano, ele reforçou o desejo durante o Jogo das Estrelas, organizado pelo ídolo flamenguista Zico.

Em 2019, Neymar publicou vídeos em suas redes sociais comemorando a conquista da Copa Libertadores pelo Flamengo. Além disso, ele declarou sua torcida pela equipe brasileira antes da partida contra o Liverpool, válida pela final do Mundial de Clubes.

Tanto Gabigol quanto Neymar foram revelados pelas categorias de base do Santos. Inclusive, a estreia do camisa 9 pela equipe profissional do Peixe foi justamente no jogo de despedida de Neymar, que estava acertado com o Barcelona, com o Flamengo como adversário, no Estádio Mané Garrincha.