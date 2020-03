Gabigol manda mensagem para as pessoas se resguardarem em casa

Confira este e outros vídeos em

O atacante Gabriel Barbosa deixou o futebol de lado e usou as redes sociais para reforçar a campanha de conscientização da população no combate ao coronavírus. O jogador do Flamengo destacou a importância de todos na prevenção e sugeriu que todos fiquem em casa.

“Hoje é em nome da Família Barbosa e de todas outras… Vivemos tempos difíceis, tempos de infecções, doenças, perdas, mas temos de nos conscientizar, tomar cuidados necessários para preservar o próximo, nossas crianças, idosos e pessoas suscetíveis ao vírus”, descreveu.

Na Europa, continente mais afetado neste momento com a evolução do coronavírus, os jogadores têm participado com frequência de campanhas nas mídias. “Fica aqui o nosso alerta e esperança de dias melhores. Única maneira de combatermos é o movimento único de prevenção. Vamos nos resguardar, ficar em casa e nos proteger”, emendou Gabigol.