Gabigol explica homenagens em gols pelo Flamengo

Gabriel Barbosa, o Gabigol, se mostrou satisfeito ao final da partida diante do Madureira, no Maracanã. Além de chegar aos sete gols marcados com a camisa rubro-negra, o atacante se disse feliz por ter cumprido a promessa feita a um pequeno torcedor.

O camisa 9 homenageou o garoto Nego Ney, que ficou popular nas redes sociais ao pedir para o jogador executar uma dancinha criada por ele quando marcasse um gol. “Até o convidei para entrar comigo no campo e prometi os gols para ele com essa dancinha. Felizmente, deu tudo certo”.

Quem também esbanjou felicidade no vestiário rubro-negro foi o zagueiro Juan, que voltou a disputar uma partida depois de seis meses de inatividade. Recuperado de uma grave lesão no tendão de Aquiles, Juan entrou na metade do segundo tempo e disse que sentiu como se tivesse estreando no futebol.

“A gente quando é mais velho batalha muito contra o corpo, ainda mais depois de uma contusão séria, mas fico feliz por ter tido a chance de voltar a jogar”, afirmou.

Juan distribuiu agradecimentos entre familiares, companheiros do Flamengo e departamento médico. Ele disse que todos contribuíram para a sua recuperação, mas preferiu não comentar a possibilidade de voltar ao time nas próximas partidas.

“A minha contribuição para o Flamengo é sempre muito grande, dentro ou fora de campo. Realizei o desejo que eu tinha de voltar a jogar antes de me despedir”.