Gabigol cutuca críticos e reforça importância da vitória do Flamengo

Autor do segundo gol do Flamengo na vitória rubro-negra em cima da LDU, no Maracanã, pela Copa Libertadores da América, o atacante Gabigol garantiu que não se abala com as críticas que a equipe vem sofrendo, mesmo quando vence. Para o artilheiro, em uma competição com a Libertadores, o importante não é jogar bem, mas conseguir a vitória.

Na saída de campo, Gabigol lembrou o jogo em Oruro, diante do São José, quando a equipe sofreu com o adversário e com a altitude, mas conseguiu trazer os três pontos. “Tem time que empata fora e é tratado como herói na volta”, cutucou, ao Premiere.

Já o meia Éverton Ribeiro se confessou muito satisfeito por ter marcado o gol que abriu o caminho da vitória do Flamengo. “É importante vencer em casa. A torcida deu show e isso nos fez ficar mais forte”.

O meia só lamentou as diversas chances desperdiçadas pelo Flamengo, principalmente no primeiro tempo, e lembrou que se o pênalti defendido por Diego Alves tivesse sido convertido, a partida poderia ter ficado complicada. “Quando o jogo está dominado, a gente tem que aproveitar as oportunidades, porque acabar sofrendo castigo”.