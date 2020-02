Gabigol cita o Santos ao falar sobre entrosamento com Bruno Henrique no Fla

Repetindo o roteiro já apresentado em 2019, Gabigol e Bruno Henrique comandaram o ataque do Flamengo na conquista da Supercopa do Brasil, neste domingo, sobre o Athletico Paranaense. Após a partida, o camisa 9 do Rubro-Negro falou sobre o entrosamento que tem com seu companheiro, citando a parceria que se iniciou no Santos.

“A gente já tem entrosamento desde o Santos. Isso foi potencializado pelo Mister. A gente ainda toma algumas duras (risos). Sabemos que podemos e devemos melhorar”, afirmou o atacante em entrevista coletiva no Mané Garrincha.

No primeiro gol da vitória do Flamengo, Gabigol fez belo cruzamento para Bruno Henrique testar para as redes. O camisa 9 destacou os gols que marcou pelo Rubro-Negro, porém destacou a importância que atribui às assistências.

“Já fui artilheiro do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Libertadores. Isso é bom, engrandece as marcas. Mas, desde que cheguei no Flamengo, falei que minhas metas são coletivas”, completou.

De acordo com o Footstats, Gabigol esteve em campo em 360 minutos na temporada. Tendo anotado quatro gols e dado quatro assistências, o atacante tem uma média de uma participação direta a cada 60 minutos disputados.

Depois da conquista deste domingo, o Flamengo volta a campo na quarta-feira para a disputa da primeira partida da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle. O jogo será disputado no Equador, às 21h30.