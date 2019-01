Gabigol aparece em vídeo vestindo a camisa do Fla: “Faço parte da nação”

Confira este e outros vídeos em

Gabigol é o novo reforço do Flamengo. Nesta terça-feira, um vídeo em que o atacante aparece vestindo a camisa do Flamengo vazou nas redes sociais. Na gravação, o novo reforço rubro-negro diz que já faz parte da nação, confirmando assim o acerto do clube carioca com a Internazionale de Milão, detentora dos direitos econômicos do atleta e que não quis contar com ele para o restante da temporada.

“Fala, pessoa, aqui é o Gabriel. Eu já estou com o manto, faço parte da nação. Tamo junto”, diz Gabigol no vídeo.

Gabriel chega ao Flamengo por empréstimo de um ano. Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, com 18 gols, o jogador pode liderar o ataque rubro-negro e oferecer diversas possibilidade para o técnico Abel Braga, uma vez que atua pelos lados e também mais centralizado, como um “9”.