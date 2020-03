Gabigol agradece carinho recebido pelas crianças na Colômbia

Confira este e outros vídeos em

Além da vitória sobre o Junior Barranquilla, o atacante Gabriel Barbosa deixou a Colômbia com outras lembranças preciosas. O artilheiro do Flamengo ficou encantado com a recepção no país, sobretudo das crianças.

Um dos jovens colombianos chegou a ganhar a camisa de treino do ídolo flamenguista. O menino foi flagrado aos prantos pela emoção do contato com Gabigol, que também usou as redes sociais para postar uma imagem recebendo um abraço de outro torcedor.

“Muito obrigado a toda torcida do Junior Barranquilla pelo carinho. Me senti muito orgulhoso e feliz, sobretudo pelo carinho que recebi dos meninos”, afirmou o atleta.

O Flamengo estreou na edição 2020 da Copa Libertadores da América batendo o Junior Barranquila por 2 a 1 na Colômbia.