Gabigol acredita que adversários terão “problemas” com o ataque do Flamengo

Neste sábado, o Flamengo apresentou oficialmente um velho conhecido na Gávea. Gabigol voltou a vestir a camisa 9 depois de ter sido adquirido em definitivo e concedeu entrevista coletiva. O atacante falou sobre a negociação com o Rubro-Negro e ainda projetou o ano para a equipe.

Gabigol lamentou a longa duração das tratativas com o Flamengo, porém deixou claro que seu objetivo era permanecer no clube no qual se consagrou em 2019.

“Estava com saudade de usar a camisa. Obviamente todos sabem que o Flamengo é a minha casa, me sinto muito feliz jogando com essa camisa, muito à vontade. Estou muito contente mesmo, feliz com esse momento, porque sei que foi feita a vontade do meu coração, a vontade de Deus. Demorou um pouquinho, mas como o Mister fala, ‘o importante não é o começo, mas o fim”‘, disse Gabigol.

“Minha vontade era ficar no Flamengo. Obviamente as coisas não ocorreram tão rápido assim, mas eu tinha um clube, que era a Inter, sempre respeitei isso. Internamente, todo mundo sabia que minha vontade desde o começo era ficar. Estou muito feliz”, completou.

Nesta temporada, o Flamengo terá Pedro como opção para atuar na referência do ataque. No entanto, Gabigol não acredita que precisa se preocupar com a concorrência e prevê dificuldades para os adversários neste ano.

“Sombra? Sombra nada. Sombra é para os adversários. Quem vai ter que correr atrás agora são os outros (risos). Foram contratações maravilhosas. Já tive oportunidade de jogar contra o Pedro, sempre gostei do futebol dele. O problema agora é dos adversários”, finalizou.

Além de assegurar a permanência de Gabigol, o Flamengo acertou as contratações de sete reforços. Chegaram para esta temporada os zagueiros Gustavo Henrique e Léo Pereira, o volante Thiago Maia, os atacantes Pedro Rocha, Michael e Thiago e centroavante Pedro.